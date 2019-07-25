Сенатор США заявил о необходимости продлить СНВ-3

Он также поделился мнением, что привлечение Китая к переговорам по договору — идея "нереалистичная и опасная".

США должны продлить договор о стратегических вооружениях (СНВ-3). Об этом сообщает американский сенатор от демократической партии Крис Мёрфи на конференции, посвящённой глобальным ядерным угрозам.

— Нам однозначно надо продлить СНВ-3. Нас подставила нынешняя администрация ради переговоров, которые, скорее всего, никогда не состоятся, — заявил он.

Сенатор пояснил, что речь идёт о привлечении к переговорам по договору Китая. Подобная идея, по его мнению, выглядит "нереалистичной и опасной" в связи со значительно меньшим по сравнению с Россией и США ядерным потенциалом Пекина.

СНВ-3, подписанный Россией и США в 2010 году и заканчивающий своё действие в 2021 году, остаётся единственным договором, который ограничивает вооружения двух стран. Вопрос продления договора ещё не решён, однако Москва готова к переговорам по данной теме.