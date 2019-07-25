Минтруд выступил за введение бессрочного материнского капитала

Первый замглавы Минтруда РФ Алексей Вовченко в беседе с РИА "Новости" выступил за перевод программы материнского капитала на бессрочную основу.

— Мы традиционно всегда настаивали как Минтруд, у нас были инициативы, что материнский капитал должен быть какой-то бессрочной мерой. Не только бессрочной, но и, может быть, более даже существенной, — заявил Вовченко.

Отметим, что ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила продлить программу материнского капитала до 2025 года.

Напомним, 24 июля Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому будут изменены критерии нуждаемости и продлены сроки выплат пособий на первого и второго ребёнка.