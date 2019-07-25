Робот Фёдор отправится на МКС в стандартном кресле космонавта

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Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Для полёта на Международную космическую станцию (МКС) антропоморфного робота Фёдора не разрабатывали ничего специализированного. Об этом сообщает генеральный директор НПП "Звезда" Сергей Поздняков, передаёт ТАСС.

Для него специально ничего не делали. Там стоят штатные кресла для космонавтов. В одном из них будет сидеть Федя, — пояснил он.

Согласно словам гендиректора предприятия, в конструкции, возможно, изменили "привязную систему и сделали, условно говоря, ложемент".

Поздняков отметил, что кресло в "Союзе" может быть использовано до семи раз и какое по счёту применение будет во время пребывания на корабле Фёдора, глава НПП не уточнял.

Напомним, что ранее робота Фёдора планировали отправить в космос на корабле "Федерация". В апреле появилась информация о доставке на Байконур ракеты "Союз-2.1а", предназначавшейся для запуска беспилотного корабля "Союз МС-14", старт которого назначен на 22 августа. В "Союзе" и планируется отправить Фёдора.

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