Робот Фёдор отправится на МКС в стандартном кресле космонавта

Для полёта на Международную космическую станцию (МКС) антропоморфного робота Фёдора не разрабатывали ничего специализированного. Об этом сообщает генеральный директор НПП "Звезда" Сергей Поздняков, передаёт ТАСС.

— Для него специально ничего не делали. Там стоят штатные кресла для космонавтов. В одном из них будет сидеть Федя, — пояснил он.

Согласно словам гендиректора предприятия, в конструкции, возможно, изменили "привязную систему и сделали, условно говоря, ложемент".

Поздняков отметил, что кресло в "Союзе" может быть использовано до семи раз и какое по счёту применение будет во время пребывания на корабле Фёдора, глава НПП не уточнял.

Напомним, что ранее робота Фёдора планировали отправить в космос на корабле "Федерация". В апреле появилась информация о доставке на Байконур ракеты "Союз-2.1а", предназначавшейся для запуска беспилотного корабля "Союз МС-14", старт которого назначен на 22 августа. В "Союзе" и планируется отправить Фёдора.