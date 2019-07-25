СМИ: Точность прогноза погоды повысится вдвое

Новая система позволит увеличить безошибочность прогнозирования благодаря наиболее частому обновлению данных.

В России планируется внедрить новейшую систему зондирования атмосферы, позволяющую вдвое повысить точность прогноза погоды. Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на источники.

Бюджетное учреждение "Гидрометсервис", подведомственное Росгидромету, заключило контракт со структурой госкорпорации "Ростех" на поставку геофизических инструментов на сумму порядка $138 млн.

Разработанная система, называющаяся "Полюс-С", позволит получить более точную метеорологическую информацию в связи с измерением погоды радиозондом, который обновляет данные чаще, чем нынешнее оборудование.

Если погрешность приборов, эксплуатирующихся в данный момент, составляет от 1,2 до 1,5 градуса, что соответствует требованиям Минприроды, то у новых она всего лишь 0,6 градуса.

Согласно заявлению метеорологического центра "Фобос", благодаря улучшению материальной базы более точный прогноз погоды можно будет делать на срок до двух недель.