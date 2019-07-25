Лагерь "Холдоми" в Хабаровском крае закроется 25 июля

Часть детей родители самостоятельно заберут до конца дня, остальных доставят прямо до дома.

Лагерь "Холдоми", на территории которого произошёл пожар, унёсший жизни четырёх детей, будет закрыт 25 июля. Об этом ТАСС сообщил представитель администрации "Холдоми".

— Издан приказ о закрытии лагеря "Холдоми". Детей передадут родителям до конца дня. Родители уведомляются, кого-то заберут сами, кого-то администрация по согласованию с родителями довезёт до дома, — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что администрация лагеря готова вернуть деньги за проданные путёвки, однако возврат средств затрудняется задержанием руководства лагеря и комплекса.

Собеседник агентства также отметил, что большая часть детей сама хотела жить именно в палатках, так как это считалось "крутым" среди ребят. Кроме того, такую форму проживания могли выбирать и родители, ведь она была дешевле в сравнении с пребыванием в корпусе.

Напомним, 22 июля в детском лагере "Холдоми" в Хабаровском крае произошёл пожар. В результате трагедии погибло четыре человека. Соболезнования в связи с трагедией выразил президент России Владимир Путин.

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