Лагерь "Холдоми" в Хабаровском крае закроется 25 июля

Лагерь "Холдоми", на территории которого произошёл пожар, унёсший жизни четырёх детей, будет закрыт 25 июля. Об этом ТАСС сообщил представитель администрации "Холдоми".
— Издан приказ о закрытии лагеря "Холдоми". Детей передадут родителям до конца дня. Родители уведомляются, кого-то заберут сами, кого-то администрация по согласованию с родителями довезёт до дома, — заявил собеседник агентства.
Отмечается, что администрация лагеря готова вернуть деньги за проданные путёвки, однако возврат средств затрудняется задержанием руководства лагеря и комплекса.
Собеседник агентства также отметил, что большая часть детей сама хотела жить именно в палатках, так как это считалось "крутым" среди ребят. Кроме того, такую форму проживания могли выбирать и родители, ведь она была дешевле в сравнении с пребыванием в корпусе.
Напомним, 22 июля в детском лагере "Холдоми" в Хабаровском крае произошёл пожар. В результате трагедии погибло четыре человека. Соболезнования в связи с трагедией выразил президент России Владимир Путин.
Ранее Лайф разбирался в новых подробностях страшного пожара.
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