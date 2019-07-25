В Приморье не зафиксировали признаков запуска ракет со стороны КНДР

Специалисты из Приморья не обнаружили никакой сейсмоактивности в Японском море, куда, исходя из данных Южной Кореи, КНДР запустила два снаряда. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя регионального информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" Российской службы предупреждения цунами.

— Центр не зафиксировал никаких сейсмособытий. Обычно такое мы видим, но сейчас ничего не фиксировалось, — заявляет собеседник агентства.

Согласно данным Примгидромета, радиационный фон в регионе составляет 11 микрорентген в час при максимально допустимой норме в 30 микрорентген.

Напомним, что ранее появилась информация о запуске со стороны КНДР двух неустановленных зарядов в восточном направлении, дальность которых составила 430 км.