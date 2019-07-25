Владимир Соловьёв рассказал, отчего Зеленский сильнее обиделся на Путина

Президента Украины Владимира Зеленского ещё сильнее обидел факт того, что российский лидер Владимир Путин поздравил премьера Великобритании Бориса Джонсона с назначением, тогда как в отношении главы Незалежной такого не было. Такое мнение в своём твиттере выразил российский телеведущий Владимир Соловьёв.

Зеленскому стало ещё обиднее



«Путин направил поздравительную телеграмму Джонсону по случаю его назначения на пост премьер-министра Британии — Кремль»RT — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 24 июля 2019 г.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 июля поздравил с назначением новоиспечённого премьера Великобритании Бориса Джонсона. При этом Зеленского Путин с назначением не поздравлял.