Владимир Соловьёв рассказал, отчего Зеленский сильнее обиделся на Путина

3002

Владимир Соловьёв. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Президента Украины Владимира Зеленского ещё сильнее обидел факт того, что российский лидер Владимир Путин поздравил премьера Великобритании Бориса Джонсона с назначением, тогда как в отношении главы Незалежной такого не было. Такое мнение в своём твиттере выразил российский телеведущий Владимир Соловьёв.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 июля поздравил с назначением новоиспечённого премьера Великобритании Бориса Джонсона. При этом Зеленского Путин с назначением не поздравлял.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×