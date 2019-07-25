Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян хотели бы приобрести дачу

Выяснилось, что желание иметь собственный участок обратно пропорционально возрасту человека.

Более 30% граждан России хотели бы в будущем приобрести дачный участок. Информация об этом следует из опроса ВЦИОМ, передаёт ТАСС.

— На фоне небольшого снижения доли владельцев загородной недвижимости 31% россиян хотели бы в будущем приобрести дачу. При этом важно, чтобы дачный дом был оборудован коммуникациями и находился относительно близко от места проживания, — говорится в сообщении.

По данным опроса, загородной недвижимостью владеют порядка 42% опрошенных (на 4% меньше, чем пятью годами ранее). Из тех, у кого нет дачи, наиболее хотят её приобрести молодые люди от 18 до 24 лет (74%) и россияне чуть постарше — от 25 до 34 лет (76%). Не намереваются покупать недвижимость такого рода более взрослые люди (46%), а люди старше 60 лет по большей части откажутся от подобного приобретения (81%).

59% опрошенных желают выращивать на дачном участке овощи и фрукты, 48% планируют приобрести дачу для отдыха и развлечения, 30% хотят заниматься декором участка. Отказ от покупки обусловлен нехваткой денег (19%) и состоянием здоровья (16%).

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