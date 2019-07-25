СМИ: В России проходит модернизация самолётов Ту-142

Морская авиация России проводит модернизацию противолодочных самолётов Ту-142. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны.
Отмечается, что лайнеры оборудуют высокоточной прицельной системой "Гефест", которая увеличит эффективность использования противолодочных торпед.
По мнению военного эксперта Антона Лаврова, новое оборудование позволит более универсально использовать Ту-142, делая его дальним бомбардировщиком.
Кроме того, особенности новой установки позволят в воде обнаружить противника при помощи самонаводящейся головки.
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