СМИ: В России проходит модернизация самолётов Ту-142

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Фото © ТАСС / Пётр Ковалев

Отмечается, что лайнеры оборудуют высокоточной прицельной системой "Гефест", которая увеличит эффективность использования противолодочных торпед.

Морская авиация России проводит модернизацию противолодочных самолётов Ту-142. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны.

Отмечается, что лайнеры оборудуют высокоточной прицельной системой "Гефест", которая увеличит эффективность использования противолодочных торпед.

По мнению военного эксперта Антона Лаврова, новое оборудование позволит более универсально использовать Ту-142, делая его дальним бомбардировщиком.

Кроме того, особенности новой установки позволят в воде обнаружить противника при помощи самонаводящейся головки.

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