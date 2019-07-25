Московский регион 25 июля накроют дожди с грозами

Синоптики обещают облачную, дождливую с грозами погоду до 25 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днём в столице потеплеет до 23–25 градусов, а ночью похолодает до 16 градусов со знаком плюс. Из-за дождей и грозы в городе продолжает сохраняться жёлтый уровень опасности.

В Подмосковье дневная температура составит от 21 до 26 градусов тепла, ночью столбики термометров замрут на отметке в 13 градусов.

Ветер восточный 5–10 м/с с порывами во время грозы до 15 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст.