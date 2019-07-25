Приморский центр "Океан" готов принять детей из сгоревшего лагеря "Холдоми"

О подобном попросила руководство ВДЦ уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова.

Всероссийский детский центр (ВДЦ) "Океан" объявил о готовности принять ребят из лагеря на "Холдоми" в Хабаровском крае, где возгорание унесло жизни четырёх детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВДЦ "Океан".

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова ранее обратилась к руководству детского центра "Океан" с просьбой разместить детей из "Холдоми".

— В данный момент вопрос находится на стадии обсуждения. В связи с этим директор ВДЦ "Океан" Андрей Базилевский экстренно вылетел в Москву. Квалифицированный персонал и вожатые ВДЦ "Океан" готовы окружить ребят заботой и вниманием, — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что центр имеет богатый опыт реабилитации детей, которые попали в тяжёлую жизненную ситуацию. Так, в июне "Океан" принял 150 ребят из Забайкальского края, в котором произошла серия пожаров. А 18 июля в ВДЦ приехали дети из местами затопленной Иркутской области.

Напомним, что 22 июля в детском палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" произошёл пожар. Во время возгорания в лагере находилось 189 детей. В результате произошедшего погибли четверо детей, среди которых был храбрый 11-летний мальчик из Комсомольска-на-Амуре Алексей М., пытавшийся спасти других детей.

В связи с трагедией соболезнования родным и близким погибших выразил президент России Владимир Путин. Исходя из результатов проведённой проверки, уполномоченные органы закрыли палаточный лагерь.