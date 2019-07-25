СМИ: В Забайкалье глава района подал в отставку после критики от Трутнева

Глава Ононского района Забайкальского края Ятур Танхаев подал в отставку после того, как его раскритиковал полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в администрации района.

— Заявление Танхаева с просьбой уволить его по собственному желанию передано сегодня в совет муниципального района, — заявил собеседник агентства.

Отметим, что поводом для критики послужили действия Танхаева, который весной во время лесных пожаров в регионе ушёл в отпуск.