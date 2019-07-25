В лагере "Холдоми" рассказали об отсутствии нареканий по итогам проверки в мае

По данным администрации, им предписали исправить некоторые нарекания, касающиеся коттеджей и гостиницы.

Руководство детского лагеря "Холдоми", в котором погибло четыре ребёнка, заявляет, что после майской проверки у надзорных органов не было нареканий к палаточному городку.

Согласно информации на сайте туристического комплекса, администрации предписали исправить некоторые недочёты в коттеджах и гостинице до 1 августа. Притом к самому палаточному лагерю претензий не было.

Руководство отмечает, что в июле были проведены учения по эвакуации, включающие ЧС в палаточном лагере, который был зарегистрирован соответствующим образом.

— Мы не ищем оправданий. Их нет. Однако мы призываем людей к благоразумию и человечности в этой страшной ситуации, — добавляет руководство лагеря.

Напомним, что 22 июля в детском палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" произошёл пожар. В момент возгорания в лагере находилось 189 детей. В результате произошедшего погибли четверо детей. Тем временем Лайф публикует собственное расследование случившегося.