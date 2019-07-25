Один человек погиб при столкновении двух иномарок в Воронежской области

В результате ДТП на трассе М4 "Дон" в Верхнемамонском районе Воронежской области погиб один человек, ещё восемь, среди которых трое детей, пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Столкновение Volkswagen Caddy и Toyota Camry произошло на 694-м километре автодороги. Состояние пострадавших сейчас уточняется.

Полиция выясняет обстоятельства аварии.

Ранее Лайф рассказывал о смертельном ДТП в Челябинской области, где в результате столкновения двух автомобилей ВАЗ погибло пять человек.