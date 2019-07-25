Пострадавшие от паводка в Приамурье начали получать социальные выплаты

По данным местных властей, первые двое пострадавших получили средства на общую сумму 20 тысяч рублей.

Жители города Зеи в Амурской области, который пострадал от паводка, начали получать социальные выплаты. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

— В Зее жители, пострадавшие от паводка, начали получать социальные выплаты. По сведениям, полученным от специалистов ГО и ЧС, по состоянию на 24 июля на территории г. Зеи и Зейского района пострадало 303 домовладения. В Зее специалисты уже обследовали 25 домов, — говорится в сообщении.

Представители региональных властей уточнили, что на данный момент за выплатами обратились два местных жителя и уже получили по 10 тысяч рублей за пострадавшее хозяйство и дом. Чаще всего люди обращались с заявлениями об оказании адресной социальной помощи, в особенности жители Благовещенска и Благовещенского района.

— Специалистами управления социальной защиты населения ежедневно ведётся приём заявлений в порядке живой очереди. За оказанием адресной социальной помощи в связи с подтоплением обратилось 280 человек. В настоящее время специалистами управления обследовано 82 домовладения на подтверждение факта утраты жизненно необходимого имущества в связи с затоплением, — отмечается в сообщении.

Напомним, 19 июля в Амурской области было объявлено штормовое предупреждение в связи с приходом в регион мощного циклона. Обильные дожди стали причиной паводка в Зейском, Селемджинском, Благовещенском, Сковородинском, Тамбовском районах, в городах Зея и Благовещенск, а также в селе Тыгда Магдагачинского района.