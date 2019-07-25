Семь человек погибли при взрыве террориста-смертника в Афганистане

По данным местной полиции, боевик подъехал к пассажирскому автобусу на мотоцикле и привёл в действие взрывное устройство.

По меньшей мере семь человек погибли и ещё 21 получил ранения в результате взрыва около автобуса в Кабуле. Такие данные приводит телеканал Tolo News со ссылкой на представителя Минздрава страны Вахидулла Маяра.

В то же время, по сообщениям представителя афганской полиции Нусрата Рахими, бомбу привёл в действие террорист-смертник. Он подъехал к автобусу, в котором находились сотрудники афганского Министерства шахт, и подорвал себя. Немного позднее в другом районе Кабула прогремел ещё один взрыв. Данных по второму происшествию представитель МВД пока не привёл.

В настоящий момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрывы.

Как сообщал Лайф, 18 июля взрыв прогремел перед зданием управления полиции в афганском Кандагаре. Тогда при теракте погибло 11 человек.