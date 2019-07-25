Роскачество выяснило, какие магазины не соблюдают новые правила продажи молочки

Посетители некоторых некрупных магазинов не могут сразу определить, где находятся натуральные молочные товары, поскольку их разделение от продуктов с добавлением растительных жиров — номинальное.

Специалисты "Роскачества" выяснили, что магазины крупных торговых сетей соблюдают новые требования продажи молочной продукции, тогда как часть несетевых супермаркетов подошли к правилам формально. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение ведомства.

В ходе изучения молочных полок сетевых и несетевых продуктовых магазинов эксперты узнали, что крупные супермаркеты подошли к разделению молочной продукции на "без заменителя молочного жира" и "с заменителем молочного жира" по-разному. В одних супермаркетах ограничились оформлением ценников, в других — под каждый из видов продукции выделили отдельные полки.

В большинстве несетевых магазинов продукты "полностью натуральной" молочной продукции никак не отделялись от товаров с добавлением растительных жиров. В части небольших магазинов разделение было номинальным.

В частности в таких объектах торговли были введены ценники с обозначением БЗМЖ, при этом надписи были напечатаны мелким шрифтом и в общей массе информации никак не выделялись.

— В итоге не происходит визуального, интуитивного разделения продукции для потребителя, — заключили в "Роскачестве".

Напомним, с 1 июля в России изменились правила продажи молочных продуктов. Теперь натуральные и ненатуральные продукты должны стоять на разных полках и разделяться визуально.