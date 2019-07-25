В Южной Корее заявили, что КНДР испытала ракеты нового типа

По предварительным данным, баллистическая ракета преодолела 690 километров и упала в море.

Южнокорейские военные считают, что новый пробный запуск ракет малой дальности со стороны КНДР был испытанием ракет нового типа. Такие данные приводит агентство Рёнхап со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов южнокорейских Вооружённых сил.

Напомним, ранее появилась информация о запуске со стороны КНДР двух неустановленных зарядов в восточном направлении, дальность которых составила 430 км. Однако, по данным Южной Кореи, новой модификации ракеты удалось преодолеть расстояние в 690 километров.

Полёт ракет проходил на высоте 50 километров, после чего они упали в Японское море.