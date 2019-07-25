Задержан главный судебный пристав Пермского края

Следствие намерено ходатайствовать об аресте Игоря Кожевникова, обвиняемого в получении крупной взятки.

Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю Игорь Кожевников задержан. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере, сообщают в СК РФ.

— Ему предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных пп. "а, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение взятки должностным лицом группой лиц, по предварительному сговору, в крупном размере", — говорится в сообщении Следственного комитета.

Кроме того, дело завели на ещё одного высокопоставленного судебного пристава. Его подозревают в совершении преступления по этой же статье.

По данным следствия, Кожевников и старший судебный пристав межрайонного отдела особых исполнительных производств, по розыску должников и их имущества краевого управления получили две взятки. Сначала, в ноябре 2017 года, им дали 550 тысяч рублей, а затем, в январе 2018 года, — 600 тысяч рублей.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте главного судебного пристава Пермского края.