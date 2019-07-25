В Подмосковье задержали вора в законе, вымогающего деньги за покровительство

Олегу Чёрному и двум его подельникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Правоохранительные органы задержали криминального авторитета Олега Чернова по прозвищу Чёрный и двух его подельников. Их обвиняют в вымогательстве. Об этом сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

— В ходе проведения обысков у злоумышленников обнаружено и изъято: девять мобильных телефонов, пневматическая винтовка с оптическим прицелом, охотничье ружьё "Беретта", нож, планшеты, сим-карты, а также пять стреляных гильз, — отметила она.

Задержанные угрожали физической расправой и порчей имущества, вымогали денежные средства у нескольких местных жителей, занимающихся торговлей продуктами. Кроме того, 49-летний лидер местной организованной преступной группировки пугал жителей деревни Полудёновки оружием.

По факту вымогательства денег "за оказание криминального покровительства" было возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ. Чернову и его сообщникам грозит до 15 лет лишения свободы.