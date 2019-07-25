Путин поздравил органы следствия с профессиональным праздником

Российский лидер отметил, что ключевыми принципами следственной службы были и остаются честность, законность и справедливость.

Президент России Владимир Путин обратился с поздравлением в адрес действующих и бывших сотрудников органов следствия России в связи с их профессиональным праздником. Поздравление главы государства было опубликовано на официальном сайте Кремля.

— С петровских времён ключевыми принципами следственной службы были честность, законность и справедливость. На них и сегодня основана вся деятельность СК России, а также следственных подразделений Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности, — подчеркнул Путин.

Российский лидер поблагодарил сотрудников и ветеранов следственных органов за добросовестную работу в интересах государства и граждан. Среди главных задач ведомства президент выделил необходимость совершенствования следственной практики, продолжение последовательной борьбы с криминалом, терроризмом, коррупцией, а также внедрение новых технологий экспертизы, поиска и закрепления доказательств.

— И, конечно, всегда, при любых обстоятельствах должны быть гарантированы полнота и объективность расследования уголовных дел, обеспечена неотвратимость наказания для виновных на базе достоверных, неопровержимых улик и, что крайне важно, надёжная, действенная защита тех, кто пострадал от преступных посягательств, тех, кто пришёл к вам за помощью, — добавил президент.

В конце своего поздравления Владимир Путин выразил уверенность, что российские следователи будут работать ответственно, беспристрастно и безупречно.