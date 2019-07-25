День гамбургера с Maruv и Mot отпразднуют в парке Горького 27 июля

В программе фестиваля запланированы и концерты. Перед гостями выступят DJ Smash, Maruv и другие знаменитости.

В столичном парке Горького 27 июля состоится фестиваль "Бургерфест", посвящённый Международному дню гамбургера. Об этом сообщается на портале мэра и Правительства Москвы.

Мероприятие пройдёт на Пушкинской набережной. На фестивале будут работать 30 ресторанных шале и 10 фуд-траков, где гости смогут попробовать блюда из известных сетевых заведений. Среди прочих будут представлены бургеры с креветками и мраморной говядиной, мексиканские, а также бургеры с паровыми корейскими булочками и различными восточными начинками.

Кроме того, на фестивале запланирована музыкальная часть. Перед гостями выступят DJ Smash, Artik&Asti, Mot, Maruv и другие известные артисты. Праздник начнётся в 11:00 по московскому времени, а закончится в 22:00. Концертная часть пройдёт с 12 до 18 часов.

Международный день гамбургера отмечают 27 июля. Считается, что в этот день в 1900 году американец Луи Лессинг продал самый первый бургер.