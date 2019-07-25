Honor раскрыла российскую цену доступного камерофона Honor 20 Pro

Компания Honor провела российскую презентацию флагмана Honor 20 Pro. Вендор озвучил региональную цену и дату старта продаж.

20 Pro — это самая старшая на сегодня модель смартфонов Honor. Как и младшая версия, наш обзор которой вы, к слову, можете почитать здесь, 20 Pro порадует большим, 6,3-дюймовым IPS-дисплеем с круглым отверстием, флагманским процессором Kirin 980 и броским молодёжным дизайном. При этом у Pro-модели есть ряд достоинств перед обычным Honor 20: 8 Гб, а не 6; оперативной памяти 256 Гб, а не 128 постоянной памяти; увеличенный с 3750 до 4000 мАч аккумулятор и, конечно же, более функциональная камера.

О них чуть-чуть подробнее. Количество объективов у Honor 20 и 20 Pro одинаковое — четыре. Первые три — основной модуль на 48 Мп, сверхширокоугольный на 16 Мп и специальная линза для макро с сенсором на 2 Мп. А вот последний датчик у аппаратов отличается. У Honor 20 им является формальная ToF-камера, а вот у Pro-версии — мощный телефотообъектив, позволяющий делать трёхкратное оптическое увеличение и пятикратное гибридное.

Предзаказать Honor 20 Pro можно с 26 июля по цене 34 990 рублей. В рознице новинка появится 2 августа.