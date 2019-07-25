"Росконтроль" рассказал об опасных колбасках для гриля на полках магазинов

Часть образцов попала в список товаров с замечаниями, в том числе за недостоверную информацию о составе продукта.

Эксперты проверили семь марок колбасок для гриля и внесли две из них в чёрный список. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте "Росконтроля".

В лабораторию попали образцы брендов "Ашан/Фильер", "Мираторг", "МясновЪ", НДК ("Азбука вкуса"), "О’кей", "Самсон", "Глобус" (Globus, мясной цех).

Как отметили специалисты, баварские колбаски марки "МясновЪ" и колбаски Globus для гриля не соответствуют требованиям безопасности по микробиологическим показателям. В них выделены бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, в этих продуктах обнаружены антибиотики и/или антимикробные химиотерапевтические вещества.

— Несоответствие требованиям безопасности стало причиной включения образцов "МясновЪ" и Globus в чёрный список "Росконтроля", — сказано в сообщении.

В список товаров с замечаниями были добавлены образцы "Ашан/Фильер", НДК ("Азбука вкуса"), "О’кей", "Самсон". В них было выявлено присутствие ДНК сои и ДНК свиньи, источник которых в составе не указан.

По результатам исследования эксперты рекомендовали к покупке только один образец — колбаски "Мираторг".

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