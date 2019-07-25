Соболь вызвали на допрос в СК по делу об угрозах членам избиркома

Незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь вызвали на допрос в ГСУ СК России по Москве по делу об угрозах членам избиркома. О повестке она написала на своей странице в "Твиттере".

Отмечается, что Соболь должна явиться на допрос сегодня, 25 июля, в 10:00 утра в качестве свидетеля по уголовному делу.

Ранее Лайф сообщал об обысках у Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова и других не зарегистрированных на выборы в Мосгордуму кандидатов. Напомним, что связаны они с возбуждённым уголовным делом по факту несанкционированного митинга "независимых" кандидатов в Мосгордуму, который состоялся 14 июля. По данным Следственного комитета России, в адрес членов МГИК поступали угрозы применения насилия.