Составлен топ автомобилей, которые чаще всего разбиваются в "тотальных" ДТП

Страховщики выяснили, что в тройке лидеров автомобильных марок, которые чаще всего становятся участниками тотальных ДТП, — популярные машины Renault, ВАЗ и Kia. Об этом сообщает информационный портал Speed Me.

Исследование проводилось специалистами на основе обращений россиян по каско. Исходя из этих данных, был составлен рейтинг марок автомобилей, которые не подлежат восстановлению после аварий. При этом процент тотальных убытков рассчитывался на основе соотношения к их общему числу по каждому из брендов.

Лидерами в рейтинге стали автомобили марок, которые пользуются наибольшей популярностью среди российских водителей: Renault (2,96%), ВАЗ (2,89%) и Kia (2,5%).

Также в топ-10 легковушек, которые чаще разбивались без возможности восстановления, вошли машины Hyundai (2,29%), Mitsubishi (1,78%) и Skoda (1,71%). Завершили рейтинг Mercedes-Benz (1,46%), Ford (1,45%), Nissan (1,4%) и Volkswagen (1,27%).

По словам директора Департамента страховых выплат "Альфастрахования" Александра Харагезова, это не значит, что владельцы этих марок ездят хуже всех.

— Самый весомый фактор — стоимость запасных частей. Часто бывает, что на не самые люксовые автомобили запчасти оказываются весьма дорогостоящими, — пояснил он.

Напомним, ранее эксперты составили топ-10 самых доступных новых легковых автомобилей. На первом месте этого рейтинга расположилась модель отечественного автопроизводителя.