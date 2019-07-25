"Ростех" продал в Петербурге старейший вертолётный завод под жилую застройку

Впервые информация о продаже территории вертолётного завода появилась в 2012 году.

"Ростех" продал в Санкт-Петербурге старейший вертолётный завод "Климов" компании ПИК под жилую застройку. Как сообщает портал FlashNord, теперь предприятие подлежит сносу.

Компании ПИК участок на Выборгской стороне достался по итогам конкурса, который прошёл 24 июля. Его стоимость оценивается в 1,323 миллиарда рублей. Впервые информация о продаже территории "Климова" появилась в 2012 году.

На севере города для завода были построены новые цеха. С двух площадок туда начали перевозить оборудование, а сами застройщики заинтересовались территорией после освобождения корпуса. Переезд длился несколько лет, при этом на работоспособность предприятия это не повлияло. Территория была интересна многим застройщикам Санкт-Петербурга. Серьёзно рассматривала возможность застройки, в частности, компания "Строительный трест".

Сообщается, что на данном месте ПИК планирует возвести более 95−100 тысяч квадратных метров жилья комфорт-класса и коммерческих площадей. ЖК будет находиться рядом с кварталом с развитой инфраструктурой. В пешей доступности — детский сад, школа, торговый центр, аптека, отделение банка, стадион, супермаркеты, поликлиника и так далее, не считая того, что появится внутри жилого комплекса.

"Климов" является одним из лидеров отечественного авиационного моторостроения. Предприятие осуществляет полный цикл разработки газотурбинных авиационных двигателей, главных редукторов вертолётов, систем автоматического управления.