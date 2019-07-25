В Краснодарском крае опасный преступник сбежал из-под конвоя

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Фото © VK/kp.kuban

Создан оперативный штаб, правоохранители проводят спецоперацию по поимке беглеца.

В Краснодарском крае опасный преступник совершил побег при конвоировании. Инцидент произошёл поздно вечером 24 июля в Армавире, сообщает пресс-служба УФСИН региона.

Как уточняется, подследственный Антон Санников 1980 года рождения сбежал, когда один караул передавал его другому. Мужчину обвиняют в совершении тяжкого преступления.

<p>Фото © VK/<a href="https://vk.com/feed?c%5Bq%5D=%E0%ED%F2%EE%ED%20%F1%E0%ED%ED%E8%EA%EE%E2&section=search&z=photo-53922299_457260238%2Falbum-53922299_00%2Frev" target="_blank">kp.kuban</a></p>

В связи с произошедшим создан оперативный штаб, на место происшествия выехал начальник УФСИН России по Краснодарскому краю. Правоохранители проводят спецоперацию по поимке беглеца.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Санникова, просят звонить по телефонам 8 (861) 253-70-10 или 8 (861) 219-99-18.

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