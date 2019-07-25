Психологи рекомендуют россиянам избегать ссор из-за риска развития болезней

По словам специалиста, важно остановиться и подумать, что нужно делать, чтобы избежать повторения конфликта.

Затяжные ссоры и конфликты могут привести к истощению внутренних резервов организма и развитию психосоматических заболеваний. Об этом заявила психолог Елена Баранова в беседе с агентством "Москва".

— Конфликт, как и кризис, это острая, критическая ситуация. Опасность в том, что конфликт разрушает самого человека как морально, так и физически, — отметила специалист.

По её словам, из-за долгих ссор могут развиться заболевания сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта или обостриться хронические болезни.

Психолог рекомендовала остановиться и подумать, что нужно делать, чтобы конфликтная ситуация не повторилась. Также важно понять душевное состояние оппонента, если он является инициатором ссоры.

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