Психологи рекомендуют россиянам избегать ссор из-за риска развития болезней

Затяжные ссоры и конфликты могут привести к истощению внутренних резервов организма и развитию психосоматических заболеваний. Об этом заявила психолог Елена Баранова в беседе с агентством "Москва".
— Конфликт, как и кризис, это острая, критическая ситуация. Опасность в том, что конфликт разрушает самого человека как морально, так и физически, — отметила специалист.
По её словам, из-за долгих ссор могут развиться заболевания сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта или обостриться хронические болезни.
Психолог рекомендовала остановиться и подумать, что нужно делать, чтобы конфликтная ситуация не повторилась. Также важно понять душевное состояние оппонента, если он является инициатором ссоры.
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