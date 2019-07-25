Власти поддержали предложение наградить мальчика-героя из лагеря "Холдоми"

Ребёнок, который помогал детям во время пожара, от полученных тяжёлых ожогов скончался в реанимации.

Власти Хабаровского края поддержали идею о посмертном присуждении звания Героя России погибшему в "Холдоми" мальчику Алексею М., который ценой собственной жизни спасал детей в лагере при пожаре. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

— Если кто-то, а тем более ребёнок, совершает подвиг, он тем самым исправляет чью-то ошибку. Многие жители нашей страны высказались за то, чтобы мальчику была присвоена государственная награда. Я это поддержу, — сказал Фургал.

Также он отметил самоотверженность, которую проявил ребёнок, и добавил, что соответствующее обращение с прошением о том, чтобы мальчик был представлен к госнаграде, будет адресовано в компетентные органы.

Данное решение было принято в четверг, 25 июля, на расширенном совещании членов правительства региона. При этом заседание началось с минуты молчания в память о погибших в "Холдоми" детях.

Напомним, 22 июля в детском палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" произошёл пожар. На момент возгорания в лагере было 189 детей. Из 26 палаток сгорело 20. В результате трагедии погибли четверо детей.

Среди жертв трагедии был 11-летний житель Комсомольска-на-Амуре Алексей М., который, проявив отвагу и мужество, помогал выводить из огня других детей. В связи с данными событиями местные жители создали петицию с просьбой посмертно наградить его званием Героя России. Данную идею уже поддержала уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.