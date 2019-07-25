В Шереметьево трап повредил обшивку самолёта Nordwind

Трап повредил обшивку самолёта авиакомпании Nordwind, который должен был выполнить рейс Москва — Ереван. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.
Сейчас представители авиакомпании готовят резервное воздушное судно, ориентировочная задержка составит порядка 30 минут.
По словам представителя Nordwind, сейчас все пассажиры находятся в повреждённом самолёте, и в ближайшее время их пересадят на резервный борт.
Напомним, ранее у Nordwind во время взлёта задымился лайнер Boeing 737-800.
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