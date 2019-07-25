В Шереметьево трап повредил обшивку самолёта Nordwind

Трап повредил обшивку самолёта авиакомпании Nordwind, который должен был выполнить рейс Москва — Ереван. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Сейчас представители авиакомпании готовят резервное воздушное судно, ориентировочная задержка составит порядка 30 минут.

По словам представителя Nordwind, сейчас все пассажиры находятся в повреждённом самолёте, и в ближайшее время их пересадят на резервный борт.

Напомним, ранее у Nordwind во время взлёта задымился лайнер Boeing 737-800.