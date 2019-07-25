Житель Красноярска расчленил тело матери и два месяца прятал его в холодильнике

Тело женщины было обнаружено в ходе расследования исчезновения супруги мужчины, которую, как выяснилось позже, он же и убил.

Сотрудники Следственного комитета задержали 51-летнего жителя Красноярска по подозрению в двух убийствах. Хотя изначально правоохранители занимались только поисками супруги мужчины, которая более года числилась пропавшей без вести. Её тело с признаками насильственной смерти удалось обнаружить на территории дачного участка супруга. Но когда оперативники пришли к мужчине, чтобы его задержать, в квартире была обнаружена жуткая находка — в холодильнике хранилось расчленённое тело его матери.

По версии оперативников, свою 43-летнюю супругу подозреваемый убил летом 2018 года на почве ревности. А вот обстоятельства смерти его матери ещё предстоит установить. Ведь, как заявляет задержанный, женщина скончалась по неизвестной причине около двух месяцев назад, а он только расчленил её тело и прятал в морозильной камере холодильника.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту двух убийств. Расследование продолжается.