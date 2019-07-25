СМИ: При крушении вертолёта в Италии погибла российская спортсменка

По данным местного издания, вместе со своим спутником она собиралась отдохнуть в Порто-Черво.

Россиянкой, погибшей при крушении вертолёта на севере Италии вечером 22 июля, оказалась 28-летняя Екатерина Кархина. Как сообщает Il Tirreno, девушка была спортсменкой, три года назад участвовала в полумарафоне в регионе Трентино — Альто-Адидже.

На борту воздушного судна она находилась вместе с 37-летним Максимом Сычёвым — предпринимателем, пилотом и владельцем рухнувшего вертолёта. Спасателям пока не удалось найти россиянина.

#23luglio, è stato recuperato #oggi dai #sommozzatori dei #vigilidelfuoco l’elicottero precipitato ieri nelle acque antistanti l’isola di Gorgona (LI) in cui ha perso la vita una donna. Continuano invece le ricerche di una seconda persona che risulta ancora dispersa pic.twitter.com/eYjEXEt9vt — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 23, 2019

По информации издания, Кархина и Сычёв, у которого есть супруга, собирались отдохнуть на фешенебельном курорте Порто-Черво.

Напомним, вертолёт с россиянами на борту следовал с озера Комо в город Ольбия на острове Сардиния. Он потерпел крушение в районе острова Горгона после небольшой остановки для заправки в провинции Масса-Каррара.