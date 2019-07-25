СМИ: При крушении вертолёта в Италии погибла российская спортсменка

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Фото © Ok.ru / Екатерина Кархина

По данным местного издания, вместе со своим спутником она собиралась отдохнуть в Порто-Черво.

Россиянкой, погибшей при крушении вертолёта на севере Италии вечером 22 июля, оказалась 28-летняя Екатерина Кархина. Как сообщает Il Tirreno, девушка была спортсменкой, три года назад участвовала в полумарафоне в регионе Трентино — Альто-Адидже.

На борту воздушного судна она находилась вместе с 37-летним Максимом Сычёвым — предпринимателем, пилотом и владельцем рухнувшего вертолёта. Спасателям пока не удалось найти россиянина.

По информации издания, Кархина и Сычёв, у которого есть супруга, собирались отдохнуть на фешенебельном курорте Порто-Черво.

Напомним, вертолёт с россиянами на борту следовал с озера Комо в город Ольбия на острове Сардиния. Он потерпел крушение в районе острова Горгона после небольшой остановки для заправки в провинции Масса-Каррара.

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