Три человека погибли в ДТП с двумя фурами в Ростовской области

Несовершеннолетний ребёнок, пострадавший во время аварии, был экстренно госпитализирован.

Три человека погибли и один пострадал в результате ДТП с двумя большегрузами и одним легковым автомобилем в Аксаковском районе Ростовской области. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.

Инцидент произошёл около 22:00 на 1086-м километре трассы М-4 "Дон". Согласно предварительной информации, водитель грузовика MAN выехал для обгона на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем Hyundai Solaris. При этом в заднюю часть машины врезался ещё один большегруз марки Mercedes-Benz.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель Hyundai Solaris, а также два пассажира 1987 и 2000 годов рождения. Ранения получил ребёнок 2011 года рождения.

Он был доставлен в местное отделение клинической больницы. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь. О его состоянии на данный момент ничего неизвестно.