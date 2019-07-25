На раскопках в Великом Новгороде нашли саркофаги сподвижников сына Долгорукого

Исследователи также предположили, что в них могли покоиться и монахи, так как обнаружили останки кожаного креста.

Археологи нашли на территории Юрьева монастыря в Великом Новгороде шесть каменных саркофагов, в которых покоились останки именитых бояр. Об этом сообщил член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник института археологии, доктор исторических наук Владимир Седов.

— Саркофаги, скорее всего, принадлежат монахам, в одном из них обнаружены останки кожаного креста, а ещё три в середине под южным входом — это саркофаги семейные, новгородских бояр. Здесь похоронены мужчины вместе с женщинами и дети. Крышка на них несколько раз поднималась, то есть люди ещё подхоранивались в них, — рассказал Седов сайту Новгородской епархии.

Он и его коллеги предполагают, что останки в найденных саркофагах могут принадлежать посаднику Мирошке Несдиничу, правившему городом в период с 1189 по 1204 год. Новгородский боярский род Мирошкиничей активно взаимодействовал с сыном Юрия Долгорукого, Всеволодом Большое Гнездо.

Раскопки на территории Георгиевского собора Юрьева монастыря ведутся с 2013 года. На первых этапах работы археологи изучали внутреннюю часть собора, а с 2015 года начали исследования по периметру стен с внешней стороны.

В восточной части южного фасада им удалось обнаружить основания пристроек начала XIX века, которые были снесены в 1930-е годы. Там же, на уровне кладбища, были найдены собранные из плит саркофаги.

Ранее археологи рассказали об обнаружении на раскопках в Великом Новгороде редчайшей свинцовой печати.