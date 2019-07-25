У омского фотографа нашли терабайт интимных снимков детей

Некоторым девочкам на фото едва исполнилось 12 лет. Ведётся работа по их идентификации.

В ходе расследования уголовного дела о сексуальных домогательствах к несовершеннолетним у омского фотографа обнаружили более терабайта фотографий эротического содержания. Об этом сообщает портал Superomsk со ссылкой на региональное Следственное управление СКР.

На многих фотографиях изображены школьницы, некоторым из них едва исполнилось 12 лет. Девочки сфотографированы в обнажённом виде. Идёт работа по установлению их личности.

В правоохранительные органы обратились уже шесть потерпевших в возрасте от 14 до 16 лет. Следствие предполагает, что их число будет увеличиваться. По словам девочек, мужчина прикасался к ним в фотостудии "Артхаус", где работал преподавателем.

Фотографу грозит до 15 лет колонии. До суда он будет находиться в следственном изоляторе.