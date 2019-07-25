Очевидец рассказала, как раненый белорусский дипломат спасал своих детей

Советник пытался добраться до поста охраны, чтобы укрыть детей от пуль нападавшего.

Советник-посланник Посольства Белоруссии в Анкаре Александр Поганшев, который был накануне ранен вооружённым стрелком, во время нападения защищал своих детей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на соседку дипломата и по совместительству очевидицу события.

По словам женщины, она вышла на балкон на звук выстрелов.

— Я увидела, как в сторону будки охраны бежит мой сосед, белорусский дипломат, истекая кровью и держа двух детей за руки, — рассказала собеседница агентства.

После этого нападавший выстрелил ещё два раза. В результате огнестрельных ранений Поганшев упал на колени и "больше не поднимался". Детей тем временем схватил сотрудник охранной службы и спрятал их на своём посту.

Напомним, вечером 24 июля в Турции было совершено нападение на советника Посольства Белоруссии в Анкаре Александра Поганшева. Инцидент произошёл в тот момент, когда дипломат гулял со своими детьми в парке. Преступник выстрелил четыре раза в советника, после чего покончил жизнь самоубийством у себя дома.

Пострадавший сейчас находится в тяжёлом состоянии, ему провели экстренную операцию. Дети дипломата невредимы.

Власти Анкары исключили политический мотив нападения на дипломата. По предварительным данным следствия, нападение произошло на почве бытовой ссоры. Нападавшим был отставной турецкий военный, который являлся соседом советника.