Путин дал поручения по ликвидации последствий паводка в Приангарье

Ответственными за выполнение поручений президента назначены премьер Дмитрий Медведев и губернатор пострадавшего региона Сергей Левченко.

По итогам совещания о ликвидации последствий наводнения в Иркутской области президент России Владимир Путин поручил кабинету министров разработать совместно с региональным правительством проект размещения в городе Тулун новых производств для создания рабочих мест.

— Правительству Российской Федерации совместно с правительством Иркутской области рассмотреть вопрос о размещении новых производств в городе Тулун Иркутской области в целях снижения монопрофильности его экономики и создания новых рабочих мест, — говорится в перечне поручений президента, опубликованном на сайте Кремля.

Как отмечено в документе, срок выполнения президентского поручения — до 1 сентября 2019 года. Ответственные за исполнение — премьер-министр России Дмитрий Медведев и губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Напомним, жертвами сильного паводка в Приангарье стали 25 человек. Как сообщал Лайф, в регионе продолжаются масштабные работы по устранению последствий наводнения. Власти намерены построить две с половиной тысячи новых домов для пострадавших. После ЧП Путин уже дважды посещал регион. Также президент пригласил детей из пострадавшего от паводков Приангарья на Главный военно-морской парад, который пройдёт в Санкт-Петербурге.