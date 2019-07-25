Путин потребовал не предоставлять земельные участки в зонах подтопления в ДФО

Президент России Владимир Путин поручил правительству запретить предоставлять земельные участки в зонах подтопления в Дальневосточном округе. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Властям регионов, в свою очередь, поручено установить границы зон подтопления и внести эти сведения в Единый государственный реестр недвижимости.

Помимо этого глава государства дал две недели на проведение всех выплат пострадавшим от паводка в Иркутской области. Отдельно правительству поручено решить проблему с ущербом, который был нанесён личным подсобным хозяйствам граждан в регионе.

Напомним, жертвами сильного паводка в Приангарье стали 25 человек. В регионе проходят масштабные работы по устранению последствий наводнения. Власти намерены построить две с половиной тысячи новых домов для пострадавших.