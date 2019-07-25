Тобольские учёные нашли неизвестный науке гриб

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Фото © Уральский меридиан

Род крепидотов насчитывает около 200 видов, из которых десять встречаются в России.

Учёные нашли под Тобольском ранее неизвестный науке вид гриба. Он получил название крепидот тобольский (Crepidotus tobolensis), сообщает "Интерфакс".

Открытие сделали сотрудники Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения Российской академии наук. Гриб растёт группами на мёртвой древесине осины. Отмечается, что он неядовит. Учёные провели экспертизу и доказали, что найденный ими образец является уникальным. Позже это подтвердили и в Ботаническом институте РАН в Санкт-Петербурге.

<p>Фото © <a href="https://ural-meridian.ru/wp-content/uploads/2019/07/grib-v-tobolske-1000x667.jpg" target="_blank">Уральский меридиан</a></p>

Род крепидотов состоит примерно из 200 видов, десять из которых можно найти и в России.

Ранее сообщалось, что учёные нашли новый вид динозавра с необычным клювом.

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