Синоптики рассказали о последнем подарке лета для июля в Москве

Метеорологи рекомендуют в предстоящие выходные искупаться в реке или сходить за грибами из-за хорошей погоды.

Последний рабочий день недели, а также выходные порадуют москвичей тёплой погодой без осадков. Об этом Лайфу рассказала главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова.

По её словам, уже завтра, 26 июля, в столице ожидается до плюс 25 градусов, а вот в субботу и воскресенье температура воздуха будет выше на один-два градуса.

— То есть волна такой вот тёплой погоды у нас продлится в пятницу, субботу и первую половину воскресенья. Поэтому можно считать, что это будет последний подарок лета для июля. Потому что закончится июль, к сожалению, довольно прохладной, если не сказать холодной для июля погодой, — отметила Позднякова.

Синоптик пояснила, что в последние дни июля ожидается до плюс 17 градусов днём. В связи с этим метеоролог порекомендовала в выходные искупаться в реке или сходить за грибами.