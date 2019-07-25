Матвиенко заявила, что Совфед готов к диалогу с Радой

Тем не менее спикер отметила, что украинские выборы нельзя назвать демократическими.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что верхняя палата парламента готова вести диалог с Верховной радой после окончательного подведения итогов в Незалежной. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Мы последовательны. И Россия, и Федеральное собрание, мы всегда выступали, выступаем за диалог, — отметила Матвиенко.

По словам спикера, возобновление межпарламентских взаимодействий возможно после окончательного формирования Верховной рады, утверждения председателя и комитета. При этом Матвиенко считает, что досрочные выборы на Украине нельзя назвать соответствующими международным демократическим нормам из-за отсутствия голосов из Донецка и Луганска.

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