Матвиенко заявила, что Совфед готов к диалогу с Радой

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что верхняя палата парламента готова вести диалог с Верховной радой после окончательного подведения итогов в Незалежной. Об этом сообщает РИА "Новости".
— Мы последовательны. И Россия, и Федеральное собрание, мы всегда выступали, выступаем за диалог, — отметила Матвиенко.
По словам спикера, возобновление межпарламентских взаимодействий возможно после окончательного формирования Верховной рады, утверждения председателя и комитета. При этом Матвиенко считает, что досрочные выборы на Украине нельзя назвать соответствующими международным демократическим нормам из-за отсутствия голосов из Донецка и Луганска.
Ранее в Крыму предостерегли Украину от игры в антироссийские санкции.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram