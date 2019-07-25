Рядом с Нотр-Дамом закрыли школы из-за опасного содержания свинца

По данным французских властей, заражение коснулось почвы и самих зданий, в воздухе вредных примесей обнаружено не было.

Власти Парижа закрыли две школы возле сгоревшего весной собора Парижской Богоматери. Причиной стала опасная концентрация свинца в почве около учебных учреждений, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на представителя парижской мэрии.

Как подчеркнули в местной мэрии, школы были закрыты в качестве меры предосторожности. И хотя учебные занятия там не проводились, учреждения работали в формате летних лагерей, которые посещало около 180 детей.

Сейчас эксперты очищают территории и устанавливают источники загрязнения. По их данным, превышение концентрации свинца зафиксировано в почве, на стенах и подоконниках близлежащих к собору зданий. В региональной службе здравоохранения подчёркивают, что в воздухе вокруг собора не найдено опасных для здоровья веществ.

Напомним, 15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошёл крупный пожар. Огонь повредил шпиль, крышу и несущую конструкцию. Пожар удалось ликвидировать лишь следующим утром. 15 июня в здании собора состоялась первая после пожара служба.