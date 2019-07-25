С ноября мелкие ДТП можно будет оформить через смартфон

Пилотная версия сервиса будет доступна жителям Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Автомобилисты смогут оформлять мелкие дорожно-транспортные происшествия с помощью приложения "Помощник ОСАГО". Нововведение вступит в силу 1 ноября. Об этом сообщает издание "Коммерсант".

На время пилотного запуска проекта новая функция будет доступна жителям Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей. При этом для заполнения протокола ДТП достаточно смартфона только одной из сторон. Необходимо будет сфотографировать повреждения, описать схему аварии и ввести данные второго водителя. После этого черновик электронного извещения должна утвердить вторая сторона на портале госуслуг.

Во всех регионах сервис станет доступен в 2021 году. В феврале 2020-го в приложении можно будет покупать или продлевать ОСАГО, а в 2022 году появится функция подачи заявления о возмещении убытков. На iOS и Android приложение будет доступно в октябре.

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