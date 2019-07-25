Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа в лапе

Начато разбирательство, меж тем в Белом доме говорят, что непричастны к этой выходке.

Лидер США Дональд Трамп 23 июля выступил на студенческом саммите Turning Point на фоне странной президентской печати. Вместо лозунга "Из многих — единое" на ней было написано "45-й — марионетка" (Трамп является 45-м президентом США. — Прим. Лайфа).

Кроме того, вместо одноглавого орла на печати был изображён двуглавый. В когтях птица держала не стрелы, а клюшки для гольфа, сообщает Washington Post.

Trump spoke in front of a fake presidential seal that included a Russian symbol. How it got there is a mystery. https://t.co/og3IF926cQ — The Washington Post (@washingtonpost) July 25, 2019

Газета предположила, что подобным образом были высмеяны пристрастие американского лидера к гольфу и звучавшие ранее обвинения о связях Трампа с Россией, на государственном гербе которой изображён двуглавый орёл.

Как рассказала изданию пресс-секретарь Белого дома, сотрудники президентской администрации не видели печать до того, как она была выведена на экран. Вопрос касательно инцидента направлен организаторам мероприятия. По факту произошедшего начато разбирательство, ведётся поиск ответственных за подмену изображения.