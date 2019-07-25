Члены избиркома в Закарпатье отравились оливье и не могут подсчитать голоса

Также в числе пострадавших значатся двое полицейских, госслужащий и наблюдатель.

В Закарпатской области отравились члены окружной избирательной комиссии, в результате чего остановился подсчёт голосов на выборах в Верховную раду Украины. Об этом сообщает местный портал Mukachevo.

— На окружной избирательной комиссии № 70 не могут подсчитать голоса, поскольку его члены отравились оливье. Отравились испорченной пищей более десяти членов комиссии, — говорится в сообщении.

Также от испорченного салата пострадали двое сотрудников полиции, работник службы по ЧС и один наблюдатель. Члены избиркома заказали еду в ближайшем ресторане. Четверо отравившихся до сих пор находятся в больнице, остальные продолжают лечение амбулаторно. Точные причины отравления пока не называются.

После обработки 99,86% голосов лидирует партия "Слуга народа", набравшая 43,17%. Выборы состоялись 21 июля. Официальные итоги должны быть объявлены до 5 августа включительно.