Названы самые частые жалобы российских бизнесменов в прокуратуру

Бизнесмены из России часто обращаются в прокуратуру с жалобами на рейдерство, необоснованное уголовное преследование, административное давление или нарушение правил проверки. Об этом в передаче интернет-канала прокуратуры "Эфир" заявил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

По его словам, прокуроры отклоняют до 40% предложенных контролёрами внеплановых проверок. И это, как отметил Куренной, позволило предупредить незаконное вмешательство в деятельность 15 тысяч предпринимателей.

Как уже сообщал Лайф, в ходе оглашения Послания Федеральному собранию 20 февраля Путин отметил, что в России "бизнес не должен постоянно ходить под статьёй" и чувствовать риск преследования.