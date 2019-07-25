Пострадавшему от паводков Приангарью выделят ещё около 700 млн субсидий

Как уточнил Дмитрий Медведев, из этой суммы основная часть пойдёт на восстановление мостов и дорог Иркутской области, а также на компенсации местным сельхозпроизводителям.

Правительство России планирует направить около 700 миллионов рублей в качестве субсидий для помощи Иркутской области, пострадавшей от паводков. Из этих средств 493 миллиона рублей пойдёт на восстановление мостов и дорог. Ещё 180 миллионов рублей — на компенсации местным сельхозпроизводителям, сообщил во время заседания кабмина премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

— У нас в повестке дня — дополнительные меры поддержки Иркутской области в связи с наводнением. Направим 493 миллиона рублей на восстановление мостов и дорог в регионе, чтобы быстрее восстановить нормальное транспортное обслуживание. Также из резерва правительства выделяем 180 миллионов рублей, чтобы компенсировать ущерб сельхозпроизводителям, — сообщил премьер-министр.

Дмитрий Медведев уточнил, что в области пострадали объекты инфраструктуры, посевы, агропредприятия и в целом сфера животноводства. Восстановить потери собственными силами, как заключил премьер, аграрии не в силах.

— Поэтому деньги туда направим, и они должны в регион попасть как можно быстрее, чтобы аграрии могли ими воспользоваться, — подчеркнул председатель правительства.

В конце июня Правительство РФ уже выделяло области 662 миллиона рублей на выплаты пострадавшим и семьям погибших в результате паводка. 11 июля Медведев сообщил о выделении региону ещё 2,3 миллиарда рублей, а 18 июля кабмин решил направить ещё более 14 миллиардов рублей на обеспечение жильём граждан, пострадавших от паводка.

Напомним, жертвами сильного паводка в Приангарье стали 25 человек. Как сообщал Лайф, в регионе продолжаются масштабные работы по устранению последствий наводнения. Власти намерены построить две с половиной тысячи новых домов для пострадавших. Позднее президент России Владимир Путин дал поручения по вопросу ликвидации последствий стихийного бедствия.