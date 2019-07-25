После пожара в лагере "Холдоми" арестован глава отдела ГУ МЧС Хабаровского края

Под стражу ранее были заключены директор лагеря Максим Кузнецов и глава компании — владельца учреждения Виталий Бурлаков.

Глава одного из отделов ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуард Новгородцев арестован по делу о пожаре в лагере "Холдоми". Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Напомним, уголовное дело о пожаре расследуется по статьям "Причинение смерти по неосторожности", "Халатность" и "Оказание услуг, не соответствующих безопасности".

Ранее сообщалось об аресте директора лагеря Максима Кузнецова и владельца "Холдоми" Виталия Бурлакова.

22 июля в детском палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае произошёл пожар. В момент возгорания в лагере находилось 189 детей. В результате трагедии погибли четверо детей. К настоящему моменту всех несовершеннолетних вывезли с территории лагеря.