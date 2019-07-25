В Совфеде оценили заявление Киева об историческом союзе Украины с Крымом

Сенатор напомнил, что в 1783 году Крымское ханство по собственному желанию вошло в состав России.

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цоков заявил Лайфу, что команда президента Украины Владимира Зеленского идёт дорогой конфронтации с Россией, которую протоптал бывший украинский лидер Пётр Порошенко. Так сенатор прокомментировал заявление соратника Зеленского об историческом союзе Украины с "независимым Крымом".

— Потураев историю плохо знает. Во-первых, независимый Крым был всего девять лет независимым; если он имеет в виду Крымское ханство, это было с 1774 по 1783 год. Я хочу заметить, что Крымское ханство вошло в состав России в 1783 году по собственному желанию. То есть фактически Крым был принят в состав России, — пояснил Цоков.

Сенатор напомнил, что Османская империя признала полуостров частью России и согласилась с решением о принятии Крыма в состав державы.

— Он идёт дорогой, которую протоптал Порошенко, то есть дорогой конфронтации с Россией. И эта новая команда, она много делает заявлений, которые свидетельствуют о том, что у них нет понимания необходимости действительного улучшения отношений с Россией, — подчеркнул Цоков.

Как ранее сообщал Лайф, советник главы Незалежной по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что во время президентства Владимира Зеленского Украина вернётся к вопросу о включении в конституцию страны текста о "национальной автономии" в Крыму. Он рассказал, что Россия "проглотила" государство, которое веками было независимым.